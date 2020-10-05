Песок на детских площадках Тулы появится в середине осени

На эти работы потратят почти полмиллиона рублей.

В Туле завершен аукцион на право заключения контракта на выполнение работ по содержанию детских игровых площадок (засыпка песка). Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Стоимость контракта – 491 тысяча 997 рублей 65 копеек. В эту сумму входит стоимость работ, оборудования, материалов, страхования, уплата всех налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей.

Подрядчик должен будет завершить работы в течение 15 дней с момента заключения контракта – 17 октября.

Песок появится на детских площадках по следующим адресам:

- ул. Н. Руднева, 19-а,

- ул. Первомайская, 2, 4 – ул. М. Тореза, 6 – пр. Ленина, 63, 65,

- ул. Кауля, 12, 14, 16,

- ул. Гоголевская, 47-а,

- ул. Академика Обручева, 1 – ул. Агеева, 6,

- поселок Южный, ул. Шахтерская, 50,

- поселок Первомайский, ул. Шоссейная,

- зона отдыха р. Воронки,

- поселок Южный, ул. Шахтерская, 49-б,

- поселок Сергиевский, ул. Центральная, 2, 2-а.