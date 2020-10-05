Песок на детских площадках Тулы появится в середине осени
На эти работы потратят почти полмиллиона рублей.
В Туле завершен аукцион на право заключения контракта на выполнение работ по содержанию детских игровых площадок (засыпка песка). Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Стоимость контракта – 491 тысяча 997 рублей 65 копеек. В эту сумму входит стоимость работ, оборудования, материалов, страхования, уплата всех налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей.
Подрядчик должен будет завершить работы в течение 15 дней с момента заключения контракта – 17 октября.
Песок появится на детских площадках по следующим адресам:
- ул. Н. Руднева, 19-а,
- ул. Первомайская, 2, 4 – ул. М. Тореза, 6 – пр. Ленина, 63, 65,
- ул. Кауля, 12, 14, 16,
- ул. Гоголевская, 47-а,
- ул. Академика Обручева, 1 – ул. Агеева, 6,
- поселок Южный, ул. Шахтерская, 50,
- поселок Первомайский, ул. Шоссейная,
- зона отдыха р. Воронки,
- поселок Южный, ул. Шахтерская, 49-б,
- поселок Сергиевский, ул. Центральная, 2, 2-а.
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