В Тульской области пенсионер сдал на металлолом чужой бульдозер

За такой габаритный «лот» злоумышленник получил около 22 тысяч рублей.

В Арсеньевском районе полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже бульдозера. В дежурную часть обратилась директор одной из местных организаций. Она рассказала, что после проведения земляных работ на одной из улиц деревни Полуэктово был оставлен бульдозер «ДТ-75», который через некоторое время исчез.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, 65-летний местный житель сдал спецтехнику на металлолом. Мужчина обратился в пункт приёма металла, вызвал подъемный кран и доставил бульдозер в скупку.

За такой габаритный «металлолом» злоумышленник получил около 22 тысяч рублей. Мужчина задержан и доставлен в дежурную часть полиции для разбирательства. Полицейские выясняют все детали случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.