Молодых туляков приглашают стать тренерами

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В тульском Молодёжном многопрофильном центре «Родина» начала работу «Школа молодого тренера». Это проект для молодых и активных людей, которые хотят попробовать себя в роли тренера в области неформального образования – освоить искусство проведения тренингов и мастер-классов.

В рамках проекта участники смогут разработать свой уникальный обучающий продукт, узнают техники работы с аудиторией и будут развивать навыки, необходимые для успешной реализации в этой сфере.