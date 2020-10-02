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Молодых туляков приглашают стать тренерами
Фото: studorg.ru

Молодых туляков приглашают стать тренерами

Участники проекта смогут разработать свой уникальный образовательный продукт.

В тульском Молодёжном многопрофильном центре «Родина» начала работу «Школа молодого тренера». Это проект для молодых и активных людей, которые хотят попробовать себя в роли тренера в области неформального образования – освоить искусство проведения тренингов и мастер-классов.

В рамках проекта участники смогут разработать свой уникальный обучающий продукт, узнают техники работы с аудиторией и будут развивать навыки, необходимые для успешной реализации в этой сфере.

Заявки принимаются до 10 октября. Подробности можно узнать здесь и по телефонам: 49-88-19 и 49-09-29.

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