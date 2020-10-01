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Внимание, розыск: ориентировки на отчима пропавшей три дня назад девочки транслируют на экранах Тулы

Внимание, розыск: ориентировки на отчима пропавшей три дня назад девочки транслируют на экранах Тулы

Неоднократно судимый 40-летний Станислав Гусельников подозревается в совершении тяжкого преступления.

Тульские полицейские продолжают розыск 40-летнего Станислава Гусельникова – отчима пропавшей 28 сентября 13-летней школьницы.

Ранее сообщалось, что девочка сбежала вместе с мужчиной. Мать школьницы поделилась подробностями исчезновения с корреспондентами Myslo. 

Утром 1 октября стало известно, что девочка найдена и доставлена в отдел полиции «Ленинский». Ей жизни и здоровью ничто не угрожает, по предварительным данным, в отношении неё никаких противоправных действий не совершалось.

Полиция продолжает розыск её отчима. Ранее неоднократно судимый мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления, ориентировки транслируются на городских телеэкранах.

Если вы видели Станислава Гусельникова – сообщите об этом по телефонам 32-30-67 или 72-61-33.

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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 20:00 +2
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