Внимание, розыск: ориентировки на отчима пропавшей три дня назад девочки транслируют на экранах Тулы

Тульские полицейские продолжают розыск 40-летнего Станислава Гусельникова – отчима пропавшей 28 сентября 13-летней школьницы.

Ранее сообщалось, что девочка сбежала вместе с мужчиной. Мать школьницы поделилась подробностями исчезновения с корреспондентами Myslo.

Утром 1 октября стало известно, что девочка найдена и доставлена в отдел полиции «Ленинский». Ей жизни и здоровью ничто не угрожает, по предварительным данным, в отношении неё никаких противоправных действий не совершалось.

Полиция продолжает розыск её отчима. Ранее неоднократно судимый мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления, ориентировки транслируются на городских телеэкранах.