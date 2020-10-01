За неделю в Тульской области от укусов клещей пострадали 110 человек

Всего за сезон с жалобами на присасывание членистоногих обратились почти 4000 человек.

За последнюю неделю сентября случаи присасывания клещей зарегистрированы у 110 человек, из них 32 – дети. Большинство пострадавших – туляки, а также жители Алексинского, Заокского и Новомосковского районов.

За сезон в лабораторию для исследования принято 2249 экземпляров клещей. В 201 пробе (8,9%) подтверждено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в 54 пробах (2,4%) выявлен возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В регионе продолжаются акарицидные обработки, обработано 495,625 га территории. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.