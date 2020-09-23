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В Алексине сын украл у матери мобильный телефон

В Алексине сын украл у матери мобильный телефон

28-летний гражданин нигде не работал и был ранее судим.

В Алексине полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
К стражам порядка с заявлением обратилась местная 70-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры украли мобильный телефон.
 
Сотрудники полиции довольно быстро установили личность коварного воришки. Им оказался безработный ранее судимый 28-летний сын заявительницы. 
 
В полиции устанавливают детали происшествия. 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:50 +4
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