В Алексине сын украл у матери мобильный телефон

28-летний гражданин нигде не работал и был ранее судим.

В Алексине полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

К стражам порядка с заявлением обратилась местная 70-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры украли мобильный телефон.

Сотрудники полиции довольно быстро установили личность коварного воришки. Им оказался безработный ранее судимый 28-летний сын заявительницы.

В полиции устанавливают детали происшествия.