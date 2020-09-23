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Алмазная, Ивдинская, Береговая: в Туле появились новые улицы

Алмазная, Ивдинская, Береговая: в Туле появились новые улицы

Об этом стало известно на очередном заседании городской Думы.

Сегодня, 23 сентября, в Туле состоялось 14-е заседание Тульской городской Думы.

В ходе заседания депутаты рассмотрели ряд вопросов. В том числе, касающихся присвоения наименования новым улицам.

В деревне Горюшино появятся улицы 1-я Ивдинская и 2-я Ивдинская.

В поселке Новый предлагается назвать улицу именем академика Александра Михайловича Прохорова – советского и российского физика, который был в числе основоположников квантовой электроники.  

В деревне Дементеево появятся «улица Дементеевская», а также 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Дементеевские проезды соответственно.

В деревне Крюково также присвоят нумерацию проездам: 10-й, 11-й и 12-й.

В деревне Сине-Тулица на карте обозначат 11 новых проездов.

В деревне Долгое появится улица Береговая, а в Уваровке ­– улица Лиственная.

В микрорайоне Восточный, в деревне Хопилово, появятся 4-й, 5-й и 6-й проезды.

А в поселке Плеханово часть улицы Алмазной переименуют в Рубиновую.

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:10 0
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