В Одоевском районе в ДТП погиб мужчина

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

Водитель не справился с управлением и машина перевернулась.

Вечером 22 сентября на 67-ом километре автодороги «Тула — Белев» произошло ДТП. Предполагается, что 52-летний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась на крышу.

«В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, женщина 1971 года рождения, которая получила травмы и была госпитализирована. Водитель от полученных травм скончался», — сообщили Myslo в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.