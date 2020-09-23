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В Одоевском районе в ДТП погиб мужчина
Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

В Одоевском районе в ДТП погиб мужчина

Водитель не справился с управлением и машина перевернулась.

Вечером 22 сентября на 67-ом километре автодороги «Тула — Белев» произошло ДТП. Предполагается, что 52-летний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась на крышу.
 
«В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, женщина 1971 года рождения, которая получила травмы и была госпитализирована. Водитель от полученных травм скончался», — сообщили Myslo в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:28 +2
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