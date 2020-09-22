«Не готова сейчас в тюрьме сидеть!»: горе-мать из Ефремова рассказала свою историю на Первом канале

Ольга Зорикова в студии просила ей посочувствовать и говорила, что «ничего такого не сделала».

Недавно интернет взорвало видео, на котором 38-летняя Ольга Зорикова из Ефремова безобразно обращается со своей полугодовалой дочкой в городском скейтпарке. Катая по рампам коляску, женщина несколько раз роняет ребенка, падает сама... Как выяснилось потом, Ольга была пьяна.

Ольгу Зорикову пригласили на Первый канал, где в студии программы «Мужское / Женское» попытались разобраться, зачем Ольга всё это делала.

Скандальное видео можно увидеть здесь.

Напомним, на 38-летнюю женщину составили два административных протокола, а потом возбудили в отношении нее уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Девочку забрали в дом ребенка.