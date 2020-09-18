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В отношении горе-матери из Ефремова возбуждено уголовное дело

В отношении горе-матери из Ефремова возбуждено уголовное дело

Статья – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

15 сентября Myslo написал про женщину, чуть не покалечившую шестимесячную дочь на скейт-площадке в Ефремове. После нашей публикации различными ведомствами были организованы проверки, в результате чего на 38-летнюю женщину были составлены два административных протокола.

А вчера, 17 сентября, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, в настоящее время пострадавшая полугодовалая девочка находится в ефремовской больнице.

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:36 +2
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