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Тулячка поборется за килограмм золота в новом шоу на ТНТ

Тулячка поборется за килограмм золота в новом шоу на ТНТ

Формат проекта можно условно назвать чем-то вроде массовой и сумасшедшей эстафеты на выживание.

Тулячка Лиза Сергеева, знакомая зрителям по реалити-сериалу «Солдатки», приняла участие в новом проекте телеканала ТНТ «Золото Геленджика». Выпуск с участием девушки выйдет в эфир уже в это воскресенье в 19.00.

«Золото Геленджика» — это массовое и самое сумасшедшее шоу на российском телевидении. В каждой программе участвует сразу 85 человек со всей России.

Участники должны пройти ряд самых необычных испытаний, дойти до финала и попробовать выиграть 1 кг чистого золота. Ведет новое шоу и распоряжается главным призом Иван Охлобыстин. Ему помогают со-ведущие Тимур Родригес и Кристина Асмус. Сказать однозначно, на что похоже это шоу невозможно. С одной стороны, это спорт и безбашенные веселые старты, с другой — масштабное шоу на выживание, победу в котором способен одержать каждый.

Лишнее тому доказательство — изящная и хрупкая Лиза Сергеева, которая вышла на старт, не побоявшись конкуренции. Сразу после финиша Лиза поделилась своими эмоциям:

- Самым сложным испытанием для меня был подвесной мост. Как оказалось, я до ужаса боюсь высоты! Тряслось всё тело: каждый шаг казался последним. Думала, вот-вот и упаду. Это шоу не похоже ни на что. Несмотря на то, что мы все были соперниками, внутри соревнований сложилась очень дружественная атмосфера: все друг друга поддерживали. Знаю, многие подружились и общаются после шоу.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:44 0
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