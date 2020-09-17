Пострадавшую в ефремовском скейт-парке девочку отправят в дом ребенка

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова.

Полугодовалую девочку, которую едва не покалечила горе-мать из Ефремова, отдадут в дом ребенка.

Об этом Myslo сообщила уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова:

– В настоящий момент мама девочки заключила соглашение с органами опеки — малышку из больницы переведут в дом ребенка. Меня волнует ее дальнейшая судьба, я буду контролировать этот вопрос. Сейчас нужно дождаться результатов проверки правоохранительных органов. Затем мы объективно оценим ситуацию, ведь женщину уже лишали родительских прав, после этого она долгое время не употребляла спиртное…

Напомним, на женщину, чуть не покалечившую шестимесячную дочь на скейт-площадке в Ефремове, составлены два административных протокола: за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и появление в общественном месте в состоянии опьянения.