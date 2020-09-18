В Тульской области сократилось количество преступлений

Прокуратура опубликовала статистику за период с января по август. В этом году на 126 преступлений меньше, чем в прошлом.

В период с января по август нынешнего года в Тульской области зарегистрировано на 126 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

За 8 месяцев текущего года в нашем регионе зафиксировано 8 387 преступлений.

Согласно опубликованному ведомством релизу, в Тульской области в принципе снижается число противоправных деяний:

на 22,7% снизилось количество поджогов;

на 37,5% – хищения оружия и боеприпасов;

на 14,3% – вовлечения детей в преступления;

на 12,9% – умышленного причинения тяжкого вреда здоровью;

на 5,4% – краж.

Раскрываемость преступлений увеличилась на 3,6% и составила 65,9%.

Также отметим, что за 8 месяцев в области сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, – со 174 до 152.