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В Тульской области сократилось количество преступлений

В Тульской области сократилось количество преступлений

Прокуратура опубликовала статистику за период с января по август. В этом году на 126 преступлений меньше, чем в прошлом.

В период с января по август нынешнего года в Тульской области зарегистрировано на 126 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
За 8 месяцев текущего года в нашем регионе зафиксировано 8 387 преступлений.
 
Согласно опубликованному ведомством релизу, в Тульской области в принципе снижается число противоправных деяний:
 
на 22,7% снизилось количество поджогов;
 
на 37,5% – хищения оружия и боеприпасов;
 
на 14,3% – вовлечения детей в преступления;
 
на 12,9% – умышленного причинения тяжкого вреда здоровью;
 
на 5,4% – краж. 
 
Раскрываемость преступлений увеличилась на 3,6% и составила 65,9%.
 
Также отметим, что за 8 месяцев в области сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, – со 174 до 152. 
 
 
 
 
 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:23 0
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