В Советске грабители взломали банкомат и похитили из него деньги

Изображение Peggy und Marco Lachmann-Anke с сайта Pixabay.

Как стало известно Myslo, вечером 16 сентября неизвестные смогли незаметно пробраться на охраняемую территорию ПАО «Щекинский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» в Советске. Предполагается, что преступники проникли в здание заводоуправления через незакрытое окно.

Взломав банкомат, злоумышленники украли из него кассеты с деньгами. Сумма нанесенного ущерба и похищенных денег устанавливается.

В настоящее время полиция ведет розыск злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.