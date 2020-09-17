Изображение Peggy und Marco Lachmann-Anke с сайта Pixabay.
В Советске грабители взломали банкомат и похитили из него деньги
Кража произошла на территории промышленного предприятия.
Как стало известно Myslo, вечером 16 сентября неизвестные смогли незаметно пробраться на охраняемую территорию ПАО «Щекинский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» в Советске. Предполагается, что преступники проникли в здание заводоуправления через незакрытое окно.
Взломав банкомат, злоумышленники украли из него кассеты с деньгами. Сумма нанесенного ущерба и похищенных денег устанавливается.
В настоящее время полиция ведет розыск злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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