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В Советске грабители взломали банкомат и похитили из него деньги
Изображение Peggy und Marco Lachmann-Anke с сайта Pixabay.

В Советске грабители взломали банкомат и похитили из него деньги

Кража произошла на территории промышленного предприятия.

Как стало известно Myslo, вечером 16 сентября неизвестные смогли незаметно пробраться на охраняемую территорию ПАО «Щекинский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» в Советске.  Предполагается, что преступники проникли в здание заводоуправления через незакрытое окно.

Взломав банкомат, злоумышленники украли из него кассеты с деньгами. Сумма нанесенного ущерба и похищенных денег устанавливается.

В настоящее время полиция ведет розыск злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:27 +4
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