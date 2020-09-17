Экстремист из тульской колонии проповедовал среди зеков радикальный ислам

В исправительной колонии № 7 в ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСИН и регионального УФСБ выявили причастность одного из осужденных к формированию ячейки сторонников радикального ислама.

Осужденный проповедовал среди осужденных ИК религиозно-экстремистскую идеологию с публичными призывами к экстремистской деятельности.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».