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Экстремист из тульской колонии проповедовал среди зеков радикальный ислам

Экстремист из тульской колонии проповедовал среди зеков радикальный ислам

На мужчину завели уголовное дело.

В исправительной колонии № 7 в ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСИН и регионального УФСБ выявили причастность одного из осужденных к формированию ячейки сторонников радикального ислама.

Осужденный проповедовал среди осужденных ИК религиозно-экстремистскую идеологию с публичными призывами к экстремистской деятельности.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:20 +3
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