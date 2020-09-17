новости
новости
Регистрация
В Тульской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Фото из архива Myslo.

В Тульской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра

А еще ожидаются гроза и ливень.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября в регионе усилится ветер до 17 м/с. Также ожидаются сильный дождь и гроза.

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности:

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:32 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
грозаливеньметеопредупреждениесильный ветер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Смотровая площадка, художественный музей и арт-квартал: как продвигается благоустройство Крапивны
Смотровая площадка, художественный музей и арт-квартал: как продвигается благоустройство Крапивны
В Советске грабители взломали банкомат и похитили из него деньги
В Советске грабители взломали банкомат и похитили из него деньги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.