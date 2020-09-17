В Тульской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Фото из архива Myslo.

А еще ожидаются гроза и ливень.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября в регионе усилится ветер до 17 м/с. Также ожидаются сильный дождь и гроза.

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности:

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.