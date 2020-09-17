Никакой «химии»: тулячка вырастила огромный томат в форме сердца

На дачном участке тулячки Людмилы Голубевой выросли огромные томаты. Вес самого крупного – 1 кг 241 г.

Тулячка Людмила Голубева поделилась с Myslo снимками урожая томатов сорта «розовый гигант». Вес самого крупного — 1 кг 241 грамм.

Еще один томат весит не так много, всего 649 граммов, зато форма какая! Смотрите, правда, похож на сердце?

Девушка рассказала, что ее дача находится в районе Демидовки, огородом в основном занимается её мама.