Никакой «химии»: тулячка вырастила огромный томат в форме сердца
На дачном участке тулячки Людмилы Голубевой выросли огромные томаты. Вес самого крупного – 1 кг 241 г.
Тулячка Людмила Голубева поделилась с Myslo снимками урожая томатов сорта «розовый гигант». Вес самого крупного — 1 кг 241 грамм.
Еще один томат весит не так много, всего 649 граммов, зато форма какая! Смотрите, правда, похож на сердце?
Девушка рассказала, что ее дача находится в районе Демидовки, огородом в основном занимается её мама.
Людмила Голубева
– Главный секрет — никакой «химии», а только натуральные удобрения. Для себя же растим! Поэтому важно, чтобы урожай был полезным.
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