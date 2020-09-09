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К тульскому ТРЦ «РИО» прибыли пожарный расчёт, полиция и медики

К тульскому ТРЦ «РИО» прибыли пожарный расчёт, полиция и медики

По предварительной информации, поводом для проверочных мероприятий стало анонимное письмо, пришедшее на электронный ящик администрации ТРЦ.

К торговому центру «РИО» на ул. Пролетарской прибыли пожарные расчёты и сотрудники полиции, в том числе кинологи. В помещениях ТРЦ проводятся проверочные мероприятия.

Как стало известно Myslo, возмутителем спокойствия стал анонимный «доброжелатель», который прислал на электронный адрес администрации ТРЦ сообщение о том, что в здании может находиться некий взрывоопасный предмет.

Сотрудники торгового центра заметили тревожное сообщение около 21.00 и немедленно сообщили об этом в экстренные службы. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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Фотограф: Юлия Королева
вчера, в 21:48 +2
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Место
Тулаулица Пролетарская

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