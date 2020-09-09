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В августе самыми молодыми супругами Тульской области стали 16-летние подростки
Фото: pochemuha.ru

В августе самыми молодыми супругами Тульской области стали 16-летние подростки

Количество зарегистрированных за месяц браков больше, чем в два раза превысило число разводов.

По информации регионального Комитета по делам ЗАГС, в августе в Тульской области было заключено 1100 браков. 510 семей распались.

По сравнению с прошлым августом, число бракосочетаний уменьшилось – в последний летний месяц 2019 года под венец пошли 1297 пар. А вот количество разводов уменьшилось ровно на одну единицу.

Самыми молодыми супругами в августе этого года стали парень и девушка в возрасте 16 лет. Самому пожилому жениху – 76 лет, самой возрастной невесте – 74 года.

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