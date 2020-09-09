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По каким адресам в Туле не будет света 10 сентября

По каким адресам в Туле не будет света 10 сентября

«Тулгорэлектросети» информируют о плановых работах.

В четверг они пройдут с 9 до 17 часов. Обесточены будут следующие дома:

  • ул. Луначарского, 65,
  • ул. Ф. Энгельса, 101, 112-а, 52, 54,
  • ул. Первомайская, 12, 16, 14,18, 10, 14-а, 18-а,
  • ул. Свободы, 60, 59,
  • ул. Кутузова, 102, 131-б, 100,
  • ул. Металлургов, 70 к. 1,
  • ул. Ствольная, 30,
  • пр-д П. Морозова, 1-56,
  • пер. Репина, 45, 47, 55, 57, 46, 50, 52, 54, 58, 60,
  • пр-д Полежаева, 5-55 (нечётн.), 1-а, 2-56 (чётн.),
  • ул. Полежаева, 1, 1-а, 2-б,
  • ул. Газовая, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,
  • п. Горелки: ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
  • ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (нечётн.),
  • ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.), 4-а, 8-а, 4, 6, 8,
  • ул. Партизанская, 21, 34-а,
  • ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24,
  • Московское шоссе, 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.),
  • ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.),
  • п. Ново-Скуратово, 88-99, 99-а, 105-113, 59, 60, 105-б.
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вчера, в 21:54 0
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