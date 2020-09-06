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37-летний узловчанин обокрал спящую знакомую и получил срок

37-летний узловчанин обокрал спящую знакомую и получил срок

Вступил в законную силу приговор, вынесенный Узловским городским судом Тульской области.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере).

10 марта 2020 года злоумышленник ночью незаконно проник в дом к знакомой женщине. Воспользовавшись тем, что хозяйка спит, злоумышленник похитил семь мужских рубашек, дамскую сумку, в которой хранились 750 тыс. рублей и золотые украшения.

Преступными действиями мужчины потерпевшей причинен крупный материальный ущерб в размере 915 тыс. рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
 

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