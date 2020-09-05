Минздрав рассказал, где тулякам сделать прививку от гриппа

Привиться от гриппа туляки могут не только в больницах, но в мобильных медицинских комплексах.

Вакцинация от гриппа не менее 60% жителей Тульской области позволит не допустить в этом году эпидемии простудных заболеваний. Об этом Myslo заявила главный эпидемиолог региона Ольга Юдакова.

- Сейчас эпидемиологически благополучный период, случаи заболевания ОРВИ единичны, а школьные коллективы только формируются. Сделать прививку нужно до начала декабря, чтобы успел сформироваться иммунитет к вирусу до начала сезонного роста заболеваемости, – отметила врач. – В среднем иммунитет формируется две недели после прививки.

Чтобы охватить прививочной кампанией как можно большее число жителей, в Тульской области наряду со стартом вакцинации на базе медучреждений, начали работать и мобильные комплексы. Накануне у посетителей ТЦ «Макси» была возможность защитить себя от гриппа. Комплекс работал на парковке торгового центра с 10 до 15 часов.

И.о. главного врача горбольницы №10 Ольга Алексеева:

Ольга Алексеева – Перед прививкой врач осматривает пациента. Ее делают всем желающим бесплатно и если нет противопоказаний, таких как признаки простудных заболеваний или выраженные аллергические реакции. В мобильном комплексе строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила: регулярно проводится дезинфекция, медработники и посетители находятся в масках.

Врач подчеркнула, что формат мобильных комплексов очень удобен и пользуется популярностью у жителей: можно в выходной день приехать в торговый центр, совершить покупки и заодно сделать прививку.

– Наша больница представила бригаду врачей для проведения прививочной кампании в выездном формате. Медики тульских больниц будут выезжать сюда каждые выходные, – добавила Ольга Алексеева.

Вакцинация уже идет в поликлиниках и школах региона. Главный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова подчеркнула, что привиться от гриппа в этом году особенно важно, чтобы избежать одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

Это необходимо в первую очередь людям из группы риска: дети, студенты, медработники, педагоги, работники социальной, транспортной и коммунальной сфер, люди старше 60 лет, беременные женщины и с хроническими заболеваниями.

В регион поступила отечественная инактивированная вакцина «Совигрипп» и «Флю-М». Она защищает от новых вирусов гриппа, которые циркулируют сейчас и определяют заболеваемость.

В рамках национального прививочного календаря в Тульскую область поступило 54 тысячи доз вакцины «Совигрипп» для детей. Это 39% от годового объема. Для взрослых поставлены вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» в объеме 37% от готового объема. Кроме того, на средства областного бюджета закуплено 10540 доз вакцины «Совигрипп» для взрослых, не входящих в национальный календарь прививок, но имеющих высокий риск заражения. Поставки продолжатся.

Все желающие могут сделать прививку сегодня: мобильный комплекс будет работать 6 сентября с 10:00 до 15:00 возле торгового центра «Макси». У этого ТЦ мобильный комплекс будет работать каждые выходные до середины октября.