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В Тульской области выявлено 29 новых случаев коронавируса

В Тульской области выявлено 29 новых случаев коронавируса

Всего в России за последние сутки выявлено 5 195 новых случаев инфекции в 84 регионах.

Из них 22,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 61 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 823 человека.

В Тульской области зафиксировано 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки в регионе зарегистрировали два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Общее число умерших пациентов с COVID-19 в области достигло 333 человек.
 


Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 025 505 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 820 летальных исходов, выздоровело 840 949 человек.

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