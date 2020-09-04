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Крупная авария с семью пострадавшими на трассе М 2 в Тульской области: подробности и фоторепортаж

Крупная авария с семью пострадавшими на трассе М 2 в Тульской области: подробности и фоторепортаж

В результате аварии пострадали пять женщин и двое мужчин.

Авария с тягачом Volvo и микроавтобусом Volkswagen Transporter произошла 4 сентября в 11.30 на 153-м км трассы М 2 «Крым» на территории Ясногорского района.

Столкновение было попутным: оба транспортных средства двигались в сторону Тулы, микроавтобус «догнал» тягач, груженный бетонными плитами.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, по словам водителя тягача, он двигался с постоянной скоростью, не меняя ее, но внезапно сзади в него влетел микроавтобус.

В микроавтобусе на момент аварии находились восемь человек, пострадали пять женщин и двое мужчин, сам водитель отделался испугом. По его словам, все пассажиры — его знакомые, которых он отвозил по их просьбе на рынок «Садовод». Сейчас пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

В качестве причины аварии водитель Volkswagen называет то, что он внезапно «отключился» — мужчина страдает сахарным диабетом:

«За несколько километров до этого мы останавливались, я выпил кофе, чувствовал себя прекрасно. А прямо перед столкновением — раз! — и всё!»

На момент публикации новости на месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства автоаварии.

 

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Крупная авария с семью пострадавшими на трассе М 2 в Тульской области, Фото: 1
Крупная авария с семью пострадавшими на трассе М 2 в Тульской области, Фото: 2
Крупная авария с семью пострадавшими на трассе М 2 в Тульской области, Фото: 3
Крупная авария с семью пострадавшими на трассе М 2 в Тульской области, Фото: 4
Крупная авария с семью пострадавшими на трассе М 2 в Тульской области, Фото: 5
Крупная авария с семью пострадавшими на трассе М 2 в Тульской области, Фото: 6
Крупная авария с семью пострадавшими на трассе М 2 в Тульской области, Фото: 7
Крупная авария с семью пострадавшими на трассе М 2 в Тульской области, Фото: 8
Крупная авария с семью пострадавшими на трассе М 2 в Тульской области, Фото: 9
Крупная авария с семью пострадавшими на трассе М 2 в Тульской области, Фото: 10
Крупная авария с семью пострадавшими на трассе М 2 в Тульской области, Фото: 11
Крупная авария с семью пострадавшими на трассе М 2 в Тульской области, Фото: 12
Крупная авария с семью пострадавшими на трассе М 2 в Тульской области, Фото: 13
Крупная авария с семью пострадавшими на трассе М 2 в Тульской области, Фото: 14
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:48 0
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Место
Тульская областьЯсногорский район

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