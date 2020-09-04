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В Туле стартует третий сезон Детской шахматной лиги

В Туле стартует третий сезон Детской шахматной лиги

Принять участие в нем могут дети не старше 14 лет.

В Туле стартует третий сезон Детской шахматной лиги. Соревнования будут проходить каждое воскресенье в 15.00 в Тульской шахматной гостиной. Старт турнира запланирован на 6 сентября.

Как и во втором сезоне будет два дивизиона — высшая лига для шахматистов-разрядников и первый дивизион для новичков и тех, кто имеет юношеские разряды.

К участию допускаются дети не старше 14 лет. Они играют в быстрые шахматы в семь туров. Каждый турнир друг с другом не связан, однако чем чаще шахматист принимает участие в соревнованиях, тем больше зачетных очков он получит. Это влияет на рейтинг спортсмена по итогам месяца.

Все турниры обсчитываются на рейтинг ФШР. Это значит, что в турнирах можно выполнить разряды и повысить свою спортивную квалификацию.

В конце года пройдет суперфинал ДШЛ, в котором примут участие лучшие юные шахматисты Тулы и области, наиболее проявившие себя за все этапы третьего сезона.

Подробнее о турнире читайте на сайте Тульской шахматной гостиной.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:27 0
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