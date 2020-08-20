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Под Киреевском «Лада» загорелась после столкновения с Renault: пострадали трое
Фото ГУ МЧС России по Тульской области

Под Киреевском «Лада» загорелась после столкновения с Renault: пострадали трое

По предварительным данным, женщина-водитель иномарки неудачно совершила разворот.

В 19.10 на 37-м километре дороги «Тула – Новомосковск» в Киреевском районе 34-летняя женщина на Renault Logan, совершая разворот, столкнулась с «Ладой» под управлением мужчины 1979 года рождения.

От удара отечественная легковушка слетела на обочину и загорелась. В результате ДТП пострадали оба водителя и 43-летняя пассажирка отечественной легковушки.

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