Прокурор Тульской области Роман Прасков задекларировал 3,3 млн рублей и гараж

У него в пользовании находятся служебная квартира, земельный участок, машиноместо и нежилое помещение.

Руководитель региональной прокуратуры Роман Прасков за 2019 год заработал 3 371 344 руб. В декларации у него имеется гараж площадью 19,3 кв. м.

В пользовании – служебная квартира (101,6 кв. м.), земельный участок под гаражом, машиноместо и нежилое помещение площадью 13,6 кв. м.

Супруга Романа Сергеевича задекларировала годовой доход на сумму 180 040 руб. У неё в собственности – однокомнатная квартира и внедорожник Suzuki Jimny. В пользовании – служебная квартира мужа.