Какие дома Тулы будут обесточены 20 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- ул. Марата, 180, 120, 176, 178, 174,
- пр-д Марата, 2, 4,
- ул. Кирова, 159, 161-а, 153, 155, 157, 161, 149-а, 151-а, 153-а,
- ул. Кутузова, 4,
- ул. Баженова, 2,
- ул. Глеба Успенского, 26,
- ул. Фрунзе, 20-а,
- ул. Кропоткина, 3-23,
- ул. Куренкова, 2-42 (чётн.), 1-37 (нечётн.), 37-а,
- ул. Токарева, 2-9,
- Мясново: 8-й пр-д, 2,
- 9-й пр-д, 1,
- 18-й пр-д, 32-38,
- 4-й Полюсный пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Чмутова, 113, 115, 117, 164-в, 158-б, 166-а, 164-а, 164-б, 162-б, 166-б, 158-в, 168-а,
- п. Горелки: 21-й Горельский пр-д, 27, 33, 37, 23, 7, 5, 13, 29,
- 20-й Горельский пр-д, 24, 15, 17, 11, 20, 14, 7,
- п. Ново-Скуратово,1-а, ул. Октябрьская, 1-10,
- ул. Железнодорожная, 1-10,
- 1-й пр-д, 1-8.
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