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Какие дома Тулы будут обесточены 20 августа

Какие дома Тулы будут обесточены 20 августа

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Марата, 180, 120, 176, 178, 174,
  • пр-д Марата, 2, 4,
  • ул. Кирова, 159, 161-а, 153, 155, 157, 161, 149-а, 151-а, 153-а,
  • ул. Кутузова, 4,
  • ул. Баженова, 2,
  • ул. Глеба Успенского, 26,
  • ул. Фрунзе, 20-а,
  • ул. Кропоткина, 3-23,
  • ул. Куренкова, 2-42 (чётн.), 1-37 (нечётн.), 37-а,
  • ул. Токарева, 2-9,
  • Мясново: 8-й пр-д, 2,
  • 9-й пр-д, 1,
  • 18-й пр-д, 32-38,
  • 4-й Полюсный пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Чмутова, 113, 115, 117, 164-в, 158-б, 166-а, 164-а, 164-б, 162-б, 166-б, 158-в, 168-а,
  • п. Горелки: 21-й Горельский пр-д, 27, 33, 37, 23, 7, 5, 13, 29,
  • 20-й Горельский пр-д, 24, 15, 17, 11, 20, 14, 7,
  • п. Ново-Скуратово,1-а,  ул. Октябрьская, 1-10,
  • ул. Железнодорожная, 1-10,
  • 1-й пр-д, 1-8.
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