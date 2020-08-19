Одиноко бредущий по дороге туляк оказался наркоманом

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На мужчину обратили внимание инспекторы ДПС и нашли у него более 200 граммов растительной массы.

В Киреевском районе экипаж ДПС во время патрулирования в рамках профилактической операции «Кольцо» обратил внимание на бредущего по проезжей части человека. Пешеход выглядел подозрительно и так же вел себя, поэтому инспекторы предположили, что он может находиться в состоянии опьянения.

«У мужчины обнаружилась толстовка, внутри которой находилась растительная масса зеленого цвета, похожая на наркотик. Сотрудниками ГИБДД было принято решение о вызове следственно-оперативной группы ОМВД России по Киреевскому району. В ходе досмотра 28-летнего пешехода в присутствии понятых обнаруженная растительная масса изъята», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Исследование в экспертно-криминалистическом центре УМВД показало, что мужчина хранил 211 граммов растительной массы, содержащей наркотическое средство — тетрагидроканнабинол.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ.