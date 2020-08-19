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В Тульской области за сутки подтвердились еще 29 случаев COVID-19

В Тульской области за сутки подтвердились еще 29 случаев COVID-19

За всё время коронавирусом заразились 8 914 жителей региона.

В Тульской области за сутки подтвердились 29 случаев COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Выздоровели 43 человека.

Отметим, что за весь период  коронавирусом заразились 8 914 жителей региона, выздоровели 7611 человек.

 

За сутки в России выявлено 4828 новых случаев коронавируса, зафиксировано 117 летальных исходов, выздоровело 6 795 человек.

Сюжет: Коронавирус
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