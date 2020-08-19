В Тульской области за сутки подтвердились еще 29 случаев COVID-19
За всё время коронавирусом заразились 8 914 жителей региона.
В Тульской области за сутки подтвердились 29 случаев COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Выздоровели 43 человека.
Отметим, что за весь период коронавирусом заразились 8 914 жителей региона, выздоровели 7611 человек.
За сутки в России выявлено 4828 новых случаев коронавируса, зафиксировано 117 летальных исходов, выздоровело 6 795 человек.
Министр образования Тульской области назвала фейком информацию о дистанционном обучении с 1 сентября
сегодня, в 12:03, 13 664 1
сегодня, в 10:50, 2 402 0
вчера, в 15:22, 26 4414 3
вчера, в 11:00, 6 1562 -2
Другие статьи по темам
Место