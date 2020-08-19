Пропавшая в Новомосковске 15-летняя девушка найдена

С ней всё в порядке.

Ранее Myslo сообщал о 15-летней девушке, которая пропала в Новомосковске 16 августа. Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, подростка нашли вечером 18 августа.

- Сотрудники полиции при помощи волонтеров выяснили круг общения пропавшей, проверили ее контакты и установили местонахождение.

Как стало известно Myslo, девушка всё это время была у друзей.

По предварительным данным, в отношении несовершеннолетней никаких противоправных деяний не совершалось. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.