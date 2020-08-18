Туляк перевёл мнимому другу 24 тысячи рублей

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В Туле 29-летний парень стал жертвой мошенников. Потерпевший рассказал полицейским, что ему в социальной сети написал приятель и попросил о финансовой помощи – якобы, у того внезапно возникли серьёзные трудности.

Молодой человек перевёл 24 тысячи рублей на интернет-кошелёк, а позже узнал, что приятель никаких денег не занимал, а его аккаунт был взломан неизвестными злоумышленниками.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что правоохранители проводят мероприятия, направленные на выяснение деталей случившегося. Полицейские просят туляков быть внимательными при совершении денежных переводов и лично связываться со знакомыми и родственниками, если те просят о финансовой помощи.