Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
В Тульской области спасатели ликвидировали «эхо войны»
Боеприпасы пролежали в земле более 70 лет.
Специалисты группы выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы тульского Управления противопожарной службы и пиротехнического расчета Тульского спасательного центра уничтожили боеприпасы времён Великой Отечественной войны:
- 1 артиллерийский снаряд калибра 122 мм, обнаруженный в районе населенного пункта Верхний Изгор Каменского района,
- 4 артиллерийских снаряда, 44 минометные мины, 9 ручных гранат и саперную шашку – этот арсенал был найден в деревне Поляны Арсеньевского района.
Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
При необходимости звоните в Единую службу спасения по телефонам: 01, 101 или 112.
Другие статьи по темам
Событие