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В Тульской области спасатели ликвидировали «эхо войны»
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области спасатели ликвидировали «эхо войны»

Боеприпасы пролежали в земле более 70 лет.

Специалисты группы выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы тульского Управления противопожарной службы и пиротехнического расчета Тульского спасательного центра уничтожили боеприпасы времён Великой Отечественной войны:

  • 1 артиллерийский снаряд калибра 122 мм, обнаруженный в районе населенного пункта Верхний Изгор Каменского района,
  • 4 артиллерийских снаряда, 44 минометные мины, 9 ручных гранат и саперную шашку – этот арсенал был найден в деревне Поляны Арсеньевского района.

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

При необходимости звоните в Единую службу спасения по телефонам: 01, 101 или 112.

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сегодня, в 21:17 0
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уничтожение боеприпасов времён ВОВГУ МЧС России по Тульской областибоеприпасы времён Великой Отечественной войны
Место
Тульская областьКаменский районАрсеньевский район

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