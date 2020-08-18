В Тульской области спасатели ликвидировали «эхо войны»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Боеприпасы пролежали в земле более 70 лет.

Специалисты группы выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы тульского Управления противопожарной службы и пиротехнического расчета Тульского спасательного центра уничтожили боеприпасы времён Великой Отечественной войны:

1 артиллерийский снаряд калибра 122 мм, обнаруженный в районе населенного пункта Верхний Изгор Каменского района,

4 артиллерийских снаряда, 44 минометные мины, 9 ручных гранат и саперную шашку – этот арсенал был найден в деревне Поляны Арсеньевского района.

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,

дождитесь прибытия оперативных служб.