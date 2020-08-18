Туляки приготовят самый большой в России яблочный штрудель

Фото: artfile.ru

В Яблочный Спас, 19 августа, Тульская область презентует туристический потенциал региона на площади недавно открытого Главного храма Вооруженных сил России в военно-патриотическом парке «Патриот» в Московской области.

В мобильном туристско-информационном центре Тульской области на храмовой площади посетители смогут узнать о достопримечательностях региона, популярных туристических маршрутах, блюдах региональной кухни, и о праздновании 500-летия Тульского кремля.

– Благодаря Губернатору Алексею Дюмину Тульская область станет первым регионом, который презентует гастрономические бренды и весь туристический потенциал в парке «Патриот». Для нас это отличная возможность рассказать о себе и привлечь туристов, – отметила председатель областного комитета по развитию туризма Лариса Соломатина.

На ярмарке будут представлены более 20 региональных производителей и фермеров. Они привезут 86 тысяч яблок, из которых тульские рестораторы приготовят для гостей самый большой в России штрудель. В «Патриоте» также пройдут мастер-классы по народным художественным промыслам, вязанию, чеканке монет, росписи пряников. Можно будет продегустировать не только традиционные тульские сладости (пряники, белевскую пастилу, мед), но и оленину, яблочный сидр, черную икру.

В рамках совместного с «Ростелекомом» проекта «Тула рядом», в парке будет работать первая мобильная онлайн-дверь. Она соединит «Патриот» и Казанскую набережную Тулы. Каждый, кто улыбнется через нее тулякам, получит открытку к 500-летию кремля.