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На выезде из Тулы перевернулась фура: движение перекрыто

На выезде из Тулы перевернулась фура: движение перекрыто

В ДТП пострадал водитель большегруза.

Вечером 17 августа на 12 км автодороги «Тула — Новомосковск» (неподалеку от Петелино) произошло ДТП с участием двух легковушек и фуры. По предварительной информации, автомобиль Lada X-ray следовал в направлении областного центра, а с прилегающей территории от автозаправки неожиданно для него выехал Opel Antara, и машины столкнулись.

Водитель большегруза MAN, следовавший в направлении Новомосковска, пытался избежать столкновения, но ему этого не удалось. По предварительной информации, он врезался в Opel.

В результате этого фура опрокинулась на бок, перегородив две полосы движения в сторону выезда из Тулы. Из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка в обе стороны.

В аварии пострадал водитель большегруза. С жалобой на повреждение ноги его увезла реанимационная бригада. На момент госпитализации мужчина находился в сознании.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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На Новомосковском шоссе перевернулась фура, Фото: 1
На Новомосковском шоссе перевернулась фура, Фото: 2
На Новомосковском шоссе перевернулась фура, Фото: 3
На Новомосковском шоссе перевернулась фура, Фото: 4
На Новомосковском шоссе перевернулась фура, Фото: 5
На Новомосковском шоссе перевернулась фура, Фото: 6
На Новомосковском шоссе перевернулась фура, Фото: 7
На Новомосковском шоссе перевернулась фура, Фото: 8
На Новомосковском шоссе перевернулась фура, Фото: 9
На Новомосковском шоссе перевернулась фура, Фото: 10
На Новомосковском шоссе перевернулась фура, Фото: 11
На Новомосковском шоссе перевернулась фура, Фото: 12
На Новомосковском шоссе перевернулась фура, Фото: 13
На Новомосковском шоссе перевернулась фура, Фото: 14
На Новомосковском шоссе перевернулась фура, Фото: 15
На Новомосковском шоссе перевернулась фура, Фото: 16
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:46 +3
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