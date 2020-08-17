На выезде из Тулы перевернулась фура: движение перекрыто

Вечером 17 августа на 12 км автодороги «Тула — Новомосковск» (неподалеку от Петелино) произошло ДТП с участием двух легковушек и фуры. По предварительной информации, автомобиль Lada X-ray следовал в направлении областного центра, а с прилегающей территории от автозаправки неожиданно для него выехал Opel Antara, и машины столкнулись.

Водитель большегруза MAN, следовавший в направлении Новомосковска, пытался избежать столкновения, но ему этого не удалось. По предварительной информации, он врезался в Opel.

В результате этого фура опрокинулась на бок, перегородив две полосы движения в сторону выезда из Тулы. Из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка в обе стороны.

В аварии пострадал водитель большегруза. С жалобой на повреждение ноги его увезла реанимационная бригада. На момент госпитализации мужчина находился в сознании.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.