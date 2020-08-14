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С топором вприпрыжку: опубликовано видео нападения на ювелирный салон в Туле

С топором вприпрыжку: опубликовано видео нападения на ювелирный салон в Туле

Преступник управился примерно за минуту.

Напомним, вечером 21 июля 2020 года на пр. Ленина в Туле ограбили ювелирный салон. Преступник отметился тем, что за пару дней до нападения приходил фотографировать золото с бриллиантами, на «дело» пришел с хозяйственной сумкой и топором, а также емкостью с горючей жидкостью. Момент происшествия сняли камеры видеонаблюдения.
 

 
Благодаря подробным приметам полицейские смогли отследить часть маршрута 48-летнего подозреваемого по уличным камерам, вычислили его и задержали в районе Зеленстроя уже на следующий день. Дома у мужчины нашли и изъяли похищенное. Интересно, что злоумышленник не устоял перед соблазном поносить несколько колец с бриллиантами.
 
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж). Мужчине грозит до четырех лет за решеткой.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:52 +9
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