Ограбление ювелирного магазина с топором: преступник заранее приходил фотографировать бриллианты

Myslo удалось выяснить некоторые подробности разбойного нападения на ювелирный салон в центре Тулы. Предполагается, что за пару дней до преступления злоумышленник заходил в салон. Он просил продавцов показать ему бриллианты и даже фотографировал ту самую витрину, которую во время нападения разбил топором.

Стоит отметить, что магазин на тот момент работал без охранника.

Во время второго «визита» преступник снова спросил у продавцов, где лежат бриллианты, после чего кинул на пол торгового зала некий предмет. Раздался хлопок, и тут же повалил едкий дым. Злоумышленник достал топор и кинулся крушить им витрину.

Забрав ювелирные изделия, нападавший скрылся. Сейчас его ищет полиция.