Ограбление ювелирного магазина с топором: преступник заранее приходил фотографировать бриллианты
Предварительная сумма ущерба — более миллиона рублей.
Myslo удалось выяснить некоторые подробности разбойного нападения на ювелирный салон в центре Тулы. Предполагается, что за пару дней до преступления злоумышленник заходил в салон. Он просил продавцов показать ему бриллианты и даже фотографировал ту самую витрину, которую во время нападения разбил топором.
Стоит отметить, что магазин на тот момент работал без охранника.
Во время второго «визита» преступник снова спросил у продавцов, где лежат бриллианты, после чего кинул на пол торгового зала некий предмет. Раздался хлопок, и тут же повалил едкий дым. Злоумышленник достал топор и кинулся крушить им витрину.
Забрав ювелирные изделия, нападавший скрылся. Сейчас его ищет полиция.
Напомним, разбойное нападение было совершено вечером 21 июля. По словам очевидцев, преступление совершил высокий худощавый мужчина с цветным шарфом на лице.
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