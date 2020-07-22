новости
новости
Регистрация
Ограбление ювелирного магазина с топором: преступник заранее приходил фотографировать бриллианты

Ограбление ювелирного магазина с топором: преступник заранее приходил фотографировать бриллианты

Предварительная сумма ущерба — более миллиона рублей.

Myslo удалось выяснить некоторые подробности разбойного нападения на ювелирный салон в центре Тулы. Предполагается, что за пару дней до преступления злоумышленник заходил в салон. Он просил продавцов показать ему бриллианты и даже фотографировал ту самую витрину, которую во время нападения разбил топором.
Стоит отметить, что магазин на тот момент работал без охранника.
Во время второго «визита» преступник снова спросил у продавцов, где лежат бриллианты, после чего кинул на пол торгового зала некий предмет. Раздался хлопок, и тут же повалил едкий дым. Злоумышленник достал топор и кинулся крушить им витрину. 
 
Забрав ювелирные изделия, нападавший скрылся. Сейчас его ищет полиция.
 

 
Напомним, разбойное нападение было совершено вечером 21 июля. По словам очевидцев, преступление совершил высокий худощавый мужчина с цветным шарфом на лице.
Галерея
Ограбление ювелирного магазина в центре Тулы, Фото: 1
Ограбление ювелирного магазина в центре Тулы, Фото: 2
Ограбление ювелирного магазина в центре Тулы, Фото: 3
Ограбление ювелирного магазина в центре Тулы, Фото: 4
Ограбление ювелирного магазина в центре Тулы, Фото: 5
Ограбление ювелирного магазина в центре Тулы, Фото: 6
Ограбление ювелирного магазина в центре Тулы, Фото: 7
Ограбление ювелирного магазина в центре Тулы, Фото: 8
Ограбление ювелирного магазина в центре Тулы, Фото: 9
Ограбление ювелирного магазина в центре Тулы, Фото: 10
Ограбление ювелирного магазина в центре Тулы, Фото: 11
Ограбление ювелирного магазина в центре Тулы, Фото: 12
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:47 +4
Другие статьи по темам
Событие
разбойразбойное нападениекриминалпроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на фотовыставку «Россия. ХХ век в фотографиях. 1941–1945»
Туляков приглашают на фотовыставку «Россия. ХХ век в фотографиях. 1941–1945»
Дебош в тульском кафе Tom Sawyer: дело в отношении бывших сотрудников Росгвардии передано в суд
Дебош в тульском кафе Tom Sawyer: дело в отношении бывших сотрудников Росгвардии передано в суд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.