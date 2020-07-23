Ограбление ювелирного магазина с топором: преступника задержали с кольцами на руке

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Злоумышленник не устоял перед соблазном и надел на мизинец сразу три ювелирных изделия с бриллиантами.

Тульские полицейские задержали подозреваемого в нападении на ювелирный салон в центре Тулы. Как сообщили в УМВД, сотрудники органов внутренних дел располагали информацией о внешнем виде и ряде других примет подозреваемого. В том числе, оперативники отрабатывали попытки сбыта похищенного. В качестве основной версии изучалось нахождение подозреваемого в квартире или доме — как его собственном, так и у кого-то в гостях.

– Оперативные мероприятия, проводимые сотрудниками уголовного розыска, дали подтверждение этой версии в кратчайшие сроки. Полицейские установили весь маршрут движения подозреваемого от исходной точки к месту совершения грабежа и выяснили, где тот может проживать. Менее чем через сутки после совершения грабежа подозреваемого задержали неподалеку от места его жительства, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ. 48-летний неработающий местный житель доставлен для разбирательства. Похищенное обнаружено и изъято. Стоит отметить, что злоумышленник не устоял перед соблазном и носил на мизинце сразу три кольца с бриллиантами.