Летний сезон на детской железной дороге в Новомосковске в этом году пройдет без пассажиров

11 августа на детской железной дороге в Новомосковске Тульской области начался летний эксплуатационный сезон. В этом году, согласно предписаниям Роспотребнадзора, он пройдет без пассажиров.

Юные железнодорожники смогут освоить основные железнодорожные профессии, теорию по которым они изучали в течение учебного года. Ребята будут работать машинистами, помощниками машинистов, дежурными по станции, составителями поездов, стрелочниками, слесарями по ремонту подвижного состава и т. д. — практика на малых магистралях организована более чем по 20 специальностям.

Этим летом практика на детских дорогах проходит с соблюдением всех эпидемиологических требований. Перед началом смены детям измеряют температуру, выдают защитные маски. Для дезинфекции рук на территориях детских дорог установлены санитайзеры. В служебных и технических помещениях, подвижном составе, на платформах нанесена специальная социальная разметка.

Напомним, в июне летняя производственная практика на детских дорогах МЖД проходила в онлайн формате. Ребята, находясь дома, получали видеоматериалы индивидуальных и командных заданий, которые способствовали закреплению знаний по основным железнодорожным профессиям.

Справка

В границах МЖД расположены две детских железных дороги: в поселке Кратово и Новомосковске Тульской области. Помимо популярных туристических объектов они являются центрами профориентации. Ежегодно свыше 60% выпускников малых магистралей становятся студентами средних и высшей железнодорожных учебных заведений. Стать учащимся детской железной дороги могут школьники, начиная с 5 класса.