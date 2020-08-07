У жителя Богородицка полицейские нашли 216 кустов конопли

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В Богородицке сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков обнаружили на приусадебном участке у местного 37-летнего жителя 216 кустов конопли.

– В межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 231 УК РФ, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Кроме того, сотрудники полиции в присутствии понятых обнаружили дома у мужчины уже переработанную из произрастающей на участке конопли массу с наркотическим веществом тетрагидроканнабинол. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.