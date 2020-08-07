Спасала собак? На пожаре в поселке Плеханово погибла женщина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области и из группы «ВКонтакте» «ЧП Тула».

Утром 7 августа в поселке Плеханово на улице Полевой произошел пожар. О возгорании частного дома в службу спасения сообщили в 9.30.

На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, при тушении пожара в доме обнаружено тело погибшей 43-летней женщины.

В соцсетях очевидцы пишут, что женщина бросилась в горящий дом, чтобы спасти животных. Предположительно, она была заводчицей собак.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.