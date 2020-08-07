Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области и из группы «ВКонтакте» «ЧП Тула».
Спасала собак? На пожаре в поселке Плеханово погибла женщина
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Утром 7 августа в поселке Плеханово на улице Полевой произошел пожар. О возгорании частного дома в службу спасения сообщили в 9.30.
На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, при тушении пожара в доме обнаружено тело погибшей 43-летней женщины.
В соцсетях очевидцы пишут, что женщина бросилась в горящий дом, чтобы спасти животных. Предположительно, она была заводчицей собак.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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