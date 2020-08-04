Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.
В ДТП с автобусом и легковушкой в Туле пострадал один человек
Авария произошла на пр. Ленина.
Утром 4 августа в районе пересечения пр. Ленина и ул. Гоголевской в Туле столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль Citroën. Сообщение о происшествии поступило в 10.25.
— К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса, которая ушиблась при экстренном торможении.
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