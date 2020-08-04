В ДТП с автобусом и легковушкой в Туле пострадал один человек

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Утром 4 августа в районе пересечения пр. Ленина и ул. Гоголевской в Туле столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль Citroën. Сообщение о происшествии поступило в 10.25.

— К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса, которая ушиблась при экстренном торможении.