В Туле мошенники собирают деньги за участие в Дне физкультурника

Изображение Maria_Domnina с сайта Pixabay.

Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы разместило на своей страничке во ВКонтакте предупреждение о мошенниках. Из текста следует, что «завелись» мошенники, которые требуют перевода денег за участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня физкультурника.