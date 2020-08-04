Изображение Maria_Domnina с сайта Pixabay.
В Туле мошенники собирают деньги за участие в Дне физкультурника
Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы призывает не перечислять им деньги.
Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы разместило на своей страничке во ВКонтакте предупреждение о мошенниках. Из текста следует, что «завелись» мошенники, которые требуют перевода денег за участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня физкультурника.
— День физкультурника — бесплатное мероприятие. Ни под каким предлогом не переводите денежные средства данному пользователю vk.com/id608358494 или любым другим, требующим оплату за участие в мероприятии! — гласит сообщение.
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