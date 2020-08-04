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ДТП с подрезавшей автобус легковушкой в Туле снял видеорегистратор очевидца
Фото: стоп-кадр видео

ДТП с подрезавшей автобус легковушкой в Туле снял видеорегистратор очевидца

В результате автоаварии пострадал один человек

Утром 4 августа в районе пересечения пр. Ленина и ул. Гоголевской в Туле столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль Citroën.
 
Автоавария попала на запись видеорегистратора пользователя Myslo Delus. На кадрах видно, что оба транспортных средства двигались в попутном направлении. И все было хорошо, пока 44-летняя водитель Citroën не совершила внезапный маневр, подрезав автобус. На что рассчитывала в этот момент женщина-водитель - известно только ей.
 
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадала 47-летняя пассажирка автобуса, которая ушиблась при экстренном торможении.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:42 +6
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