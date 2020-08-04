Фото: стоп-кадр видео
ДТП с подрезавшей автобус легковушкой в Туле снял видеорегистратор очевидца
В результате автоаварии пострадал один человек
Утром 4 августа в районе пересечения пр. Ленина и ул. Гоголевской в Туле столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль Citroën.
Автоавария попала на запись видеорегистратора пользователя Myslo Delus. На кадрах видно, что оба транспортных средства двигались в попутном направлении. И все было хорошо, пока 44-летняя водитель Citroën не совершила внезапный маневр, подрезав автобус. На что рассчитывала в этот момент женщина-водитель - известно только ей.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадала 47-летняя пассажирка автобуса, которая ушиблась при экстренном торможении.
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