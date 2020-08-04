ДТП с подрезавшей автобус легковушкой в Туле снял видеорегистратор очевидца

Фото: стоп-кадр видео

В результате автоаварии пострадал один человек

Утром 4 августа в районе пересечения пр. Ленина и ул. Гоголевской в Туле столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль Citroën.

Автоавария попала на запись видеорегистратора пользователя Myslo Delus . На кадрах видно, что оба транспортных средства двигались в попутном направлении. И все было хорошо, пока 44-летняя водитель Citroën не совершила внезапный маневр, подрезав автобус. На что рассчитывала в этот момент женщина-водитель - известно только ей.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадала 47-летняя пассажирка автобуса, которая ушиблась при экстренном торможении.