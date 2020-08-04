В Тульской области пьяный житель табора разгромил местное кладбище
Специально для этого он пошел на деревенский погост.
Подозреваемый в вандализме задержан полицейскими в Щекинском районе. По предварительным данным, находясь в состоянии сильного алкогольного в одной из деревень злоумышленник внезапно решил разрушить могильные кресты и памятники на местном кладбище.
Для этого мужчина отправился туда специально. В результате мужчина разрушил 5 могильных памятников и 7 крестов.
Его незаконное деяние пресекли сотрудники полиции. Подозреваемый — 28-летний нигде не работающий и ранее судимый представитель цыганского этноса — задержан и доставлен в дежурную часть полиции для разбирательства.
В настоящее время в отделе МВД России по Щекинскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ «Вандализм».