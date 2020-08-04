За неделю в Тульской области от укусов клещей пострадали 210 человек
За аналогичный период в 2019 году - 319 человек, в том числе и 76 детей.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, всего за период мониторинга на 31 июля по области с жалобами на присасывание клещей обратились 2757 человек, из них 1068 детей. За аналогичный период в 2019 году - 3707 человек, в том числе 1185 детей.
За последнюю неделю с 24 по 31 июля случаи присасывания клещей зарегистрированы у 210 человек, в том числе у 84 детей. За аналогичный период в 2019 году - у 319 человек, в том числе и у 76 детей.
Наибольшее количество укусов зарегистрировано у жителей
- Тулы - 1383 случая,
- Алексинского района - 189 случаев,
- Новомосковского района - 101 случай,
- Заокского района - 137 случаев,
- Ефремовского района - 135 случаев,
- Киреевского района - 90 случаев,
- Узловского района - 106 случаев,
- Суворовского района - 117 случаев,
- Плавского района - 71 случай,
- Белевского района - 55 случаев,
- Ясногорского района - 60 случаев,
- города Донской - 59 случаев.
Чаще всего клещи присасывались при посещении леса, на дачных участках и придомовых территориях.
В лабораторию для исследования принято 1768 экземпляров клещей, присосавшихся на территории Тульской области. В результате проведенных исследований в 150 пробах (8,5%) подтверждено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в 44 пробах (2,5%) гранулоцитарного анаплазмоза человека.
Для снижения численности клещей в области продолжаются акарицидные обработки. По состоянию на 31 июля обработано 453,555 га.