За неделю в Тульской области от укусов клещей пострадали 210 человек

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За аналогичный период в 2019 году - 319 человек, в том числе и 76 детей.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, всего за период мониторинга на 31 июля по области с жалобами на присасывание клещей обратились 2757 человек, из них 1068 детей. За аналогичный период в 2019 году - 3707 человек, в том числе 1185 детей.

За последнюю неделю с 24 по 31 июля случаи присасывания клещей зарегистрированы у 210 человек, в том числе у 84 детей. За аналогичный период в 2019 году - у 319 человек, в том числе и у 76 детей.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано у жителей

Тулы - 1383 случая,

Алексинского района - 189 случаев,

Новомосковского района - 101 случай,

Заокского района - 137 случаев,

Ефремовского района - 135 случаев,

Киреевского района - 90 случаев,

Узловского района - 106 случаев,

Суворовского района - 117 случаев,

Плавского района - 71 случай,

Белевского района - 55 случаев,

Ясногорского района - 60 случаев,

города Донской - 59 случаев.

Чаще всего клещи присасывались при посещении леса, на дачных участках и придомовых территориях.

В лабораторию для исследования принято 1768 экземпляров клещей, присосавшихся на территории Тульской области. В результате проведенных исследований в 150 пробах (8,5%) подтверждено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в 44 пробах (2,5%) гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Для снижения численности клещей в области продолжаются акарицидные обработки. По состоянию на 31 июля обработано 453,555 га.