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Неизвестный испортил Hyundai тулячки, облив его химией
Фото из группы ВКонтакте "Подслушано в Туле".

Неизвестный испортил Hyundai тулячки, облив его химией

Владелица иномарки разыскивает очевидцев.

В Туле неизвестный испортил автомобиль Hyundai Solaris, припаркованный на улице Ложевой возле дома 132. Об этом в соцсетях рассказала владелица авто. Вандал сильно подпортил внешний вид новенькой иномарки, облив его неизвестным веществом. 

- Мне об этом сказали соседи в 11 часов. В 7 утра машина еще была в порядке, - рассказала хозяйка автомобиля корреспонденту Myslo. Девушка уже обратилась в полицию.

Разыскиваются очевидцы происшествия. Знаете, кто повредил машину? Пишите нам в группу ВКонтакте или в комментариях под этой новостью. 

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