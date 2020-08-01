Неизвестный испортил Hyundai тулячки, облив его химией

Фото из группы ВКонтакте "Подслушано в Туле".

В Туле неизвестный испортил автомобиль Hyundai Solaris, припаркованный на улице Ложевой возле дома 132. Об этом в соцсетях рассказала владелица авто. Вандал сильно подпортил внешний вид новенькой иномарки, облив его неизвестным веществом.

- Мне об этом сказали соседи в 11 часов. В 7 утра машина еще была в порядке, - рассказала хозяйка автомобиля корреспонденту Myslo. Девушка уже обратилась в полицию.

Разыскиваются очевидцы происшествия. Знаете, кто повредил машину? Пишите нам в группу ВКонтакте или в комментариях под этой новостью.