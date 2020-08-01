новости
новости
Регистрация
Приятели угнали два автомобиля, чтобы съездить из Суворова в Тулу и обратно
Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

Приятели угнали два автомобиля, чтобы съездить из Суворова в Тулу и обратно

Парням срочно понадобилось съездить в областной центр ночью.

22-летний туляк заявил в полицию об угоне его автомобиля ВАЗ-211440, 2011 года выпуска. Машину угнали от дома 16 по Калужскому шоссе.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники Росгвардии обнаружили ВАЗ в Суворове — недалеко от дома 4 по улице Ленинского Юбилея. Машина была припаркована в кустах.

При опросе очевидцев выяснилось, что на машине приехали несколько парней.

- Недалеко от автомобиля полицейскими были задержаны два нигде не работающих и ранее судимых местных жителя 2003 г. р. и 1998 г. р. Их доставили в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Суворовский», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Выяснилось, что ночью парням понадобилось съездить из Суворова в Тулу. Для этого они угнали ВАЗ-21061, 1998 года выпуска, принадлежащий 47-летнему мужчине. Приехав в областной центр, они бросили авто около дома 1 по улице Верхняя Волоховская.

Спустя некоторое время, чтобы вернуться домой, им понадобилось другое транспортное средство, которое они и похитили от дома на Калужском шоссе.

По данным фактам в полиции проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанные признались в преступлении. Похищенные автомобили возвращены законным владельцам.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 14:10 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаСуворов
Прочее
угон автомобиляРосгвардияполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Что изменится в жизни туляков с 1 августа
Что изменится в жизни туляков с 1 августа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.