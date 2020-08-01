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Глава Алексина получил предупреждение за неправильное ношение маски

Глава Алексина получил предупреждение за неправильное ношение маски

Дело об административном правонарушении рассмотрели в суде.

В производстве Алексинского городского суда Тульской области находилось дело об административном правонарушении в отношении главы МО г. Алексина Эдуарда Эксаренко.

Согласно протоколу, составленному сотрудником полиции 24 июля, Эксаренко встречался с педагогическим коллективом одного из общеобразовательных учреждений.

- Он использовал ненадлежащим образом средство индивидуальной защиты органов дыхания. Верхние дыхательные не были закрыты маской, т. е. без крепления средства индивидуальной защиты органов дыхания на переносице, — сообщает Управление Судебного департамента Тульской области.

В ходе рассмотрения данного дела суд установил факт указанного правонарушения. В связи с этим вынесено постановление, которым Эксаренко признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде предупреждения.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

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