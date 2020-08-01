Глава Алексина получил предупреждение за неправильное ношение маски
Дело об административном правонарушении рассмотрели в суде.
В производстве Алексинского городского суда Тульской области находилось дело об административном правонарушении в отношении главы МО г. Алексина Эдуарда Эксаренко.
Согласно протоколу, составленному сотрудником полиции 24 июля, Эксаренко встречался с педагогическим коллективом одного из общеобразовательных учреждений.
- Он использовал ненадлежащим образом средство индивидуальной защиты органов дыхания. Верхние дыхательные не были закрыты маской,
В ходе рассмотрения данного дела суд установил факт указанного правонарушения. В связи с этим вынесено постановление, которым Эксаренко признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.