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Тульский Роспотребнадзор выявил нарушения в магазинах «Красное&Белое»: возбуждено 17 дел
Фото из архива Myslo.

Тульский Роспотребнадзор выявил нарушения в магазинах «Красное&Белое»: возбуждено 17 дел

Всего в проверке участвовали 19 объектов общественного питания и 23 объекта торговли.

В Тульской области Роспотребнадзор проводит проверку по соблюдению санитарно-противоэпидемических требований в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, губернатор Алексей Дюмин поручил сотрудникам ведомства и прокуратуре провести проверки в точках общепита и магазинах, которые нарушают санитарные правила в период распространения коронавируса.

– Если мы фиксируем системные нарушения, надо на них реагировать. Мы должны использовать механизм, который нам известен, — закрывать и прикрывать те организации, учреждения, которые предоставляют услуги гражданам и идут на необоснованный риск. Пойти на кардинальные меры и привести их в образ и подобие, которые прописаны в инструкции главного санитарного врача, – заявил Алексей Дюмин. 

С 27–31 июля сотрудники управления проверили 19 объектов общественного питания и 23 объекта торговли.

В ходе мониторинга за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий в сетевых магазинах «Красное&Белое» были выявлены нарушения. В частности, сотрудники своевременно не проводили дезинфекцию, не соблюдали рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты и не следили за кратностью проведения уборки.

За выявленные нарушения в отношении должностных лиц возбуждено 17 дел об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Также за нарушение законодательства составлено четыре протокола о временном запрете деятельности организаций общественного питания в Туле, Новомосковске, Богородицке и Узловском районе. Еще на две точки общепита  возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Материалы дел об административных правонарушениях направлены в районные суды для рассмотрения.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 17:12 +3
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